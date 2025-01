Vicario Bolzano, casi di abuso non sono episodi isolati

Il vicario generale della Diocesi di Bolzano e Bressanone Eugen Runggaldier, nel corso della conferenza stampa, ha sottolineato che "i casi di abuso nella Chiesa non possono essere considerati come episodi isolati. Essi si basano su deficit sistemici come la sessualità immatura, l'isolamento dei sacerdoti, le strutture clericali, la mancanza di una cultura dell'errore e l'insufficiente trasparenza. Questi ambiti vengono affrontati in modo specifico per eliminare le cause strutturali".

Secondo il vicario generale servono ora "strutture chiare di ascolto, intervento e prevenzione. "Il Centro di ascolto - ha annunciato - sarà rafforzato con un quadro ampliato di regolamenti, al fine di sviluppare ulteriormente il suo lavoro indipendente e professionale. Il Centro di intervento, che attualmente è insediato presso il vicario generale, sarà riorganizzato per creare una base decisionale più indipendente e per presentare proposte di misure da adottare. Il Centro di prevenzione sarà chiaramente separato dal Centro di ascolto e in futuro agirà in modo indipendente, senza essere coinvolto nel trattamento di casi concreti", così Runggaldier.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA