Neonata rapita, coniugi fermati hanno risposto ai magistrati

"Abbiamo fatto l'interrogatorio per entrambi". Lo ha detto il sostituito procuratore della Repubblica di Cosenza Antonio Bruno Tridico uscendo dal carcere dove si é svolto l'interrogatorio di garanzia di Moses Omogo Chidiebere e Rosa Vespa, i coniugi fermati per il rapimento di Sofia, la neonata sequestrata nella clinica "Sacro cuore", dov'era stata partorita, e ritrovata dalla polizia il giorno dopo.

I coniugi hanno risposto alle domande poste loro dal Gip e dal sostituto procuratore Tridico, senza avvalersi della facoltà di non rispondere. L'interrogatorio è durato circa quattro ore.





