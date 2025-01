Guido Rossa: Bucci, 'esempio di lealtà e rispetto della legge'

Il presidente di Regione Liguria Marco Bucci ha preso parte questa mattina alle commemorazioni per il 46° anniversario dell'uccisione di Guido Rossa, il sindacalista della Cgil assassinato dalle Brigate rosse a Genova il 24 gennaio 1979. "A lui mi lega un ricordo doveroso ma anche appassionato - ha detto Bucci a margine della cerimonia nel Magazzino Transiti dello stabilimento di Acciaierie d'Italia -.

Guido Rossa per Genova è esempio di coraggio, lealtà, forza, rispetto della legge e di quello che dovrebbe essere un buon cittadino. Per me, personalmente, è un ricordo legato all'alpinismo. Il giorno del funerale avevo 19 anni e mezzo, mi chiesi che cosa sarebbe stato per noi il futuro. Ed è un ricordo per il fatto che lo Stato poi ha vinto la battaglia. Sono lezioni che dobbiamo dare alle future generazioni. È anche un ricordo di come dovremmo porci tutti i giorni per essere buoni cittadini".

"A Rossa sono legati anche il passato, il presente e il futuro di questo stabilimento - ha concluso Bucci -: vogliamo che diventi un'eccellenza per l'acciaio in Italia, per il lavoro e il rispetto che dobbiamo avere per le realtà industriali e per la loro ricaduta economica sul territorio".



