A Napoli telecamere mobili contro lo sversamento di rifiuti

Saranno presto attive a Napoli le nuove telecamere mobili per contrastare gli sversamenti illeciti di rifiuti sul territorio. L'assessore all'Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, annuncia una serie di iniziative a tutela dell'ambiente e fa appello al senso civico dei cittadini.

"Il problema dello smaltimento illecito è una grossa piaga, una grossa criticità che l'Amministrazione - spiega Santagada - sta affrontando da qualche anno con un impegno economico.

Adesso, anche grazie alla collaborazione dell'assessore alla Sicurezza, De Jesu, che ha messo in campo 12 telecamere mobili che si possono spostare all'interno del territorio sicuramente la prevenzione potrà dare dei risultati". Le telecamere saranno installate "nei punti critici che in genere sono ormai noti all'Amministrazione, soprattutto nelle aree periferiche. C'è la possibilità, essendo mobili, che le telecamere possano essere spostate da una parte all'altra a seconda delle esigenze".

Saranno poi sempre attivi i 10 operatori di Asia, l'azienda di igiene urbana che hanno la funzione di ispettori ambientali.

In via Mastellone, dove è stato bonificato un ex campo rom, sono stati investiti quasi 1 milione di euro e rimosse al momento 90 tonnellate di rifiuti, contenenti anche amianto.

"Sicuramente - dice Santagada - le telecamere aiuteranno ad incrementare la raccolta differenziata. Nel 2024 abbiamo raggiunto l'obiettivo del 45 per cento però il salto di qualità lo potremo ottenere solo con una piena e funzionale collaborazione dei cittadini".



