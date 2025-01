Uno studente di 17 anni è stato accoltellato al collo in piazza Testaccio, a Roma. Sul posto la polizia. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia che indaga. Dalle prime informazioni, sembra che tutto sia nato da un diverbio a scuola con un altro ragazzo che avrebbe chiamato un suo amico. Sulla vicenda indaga la polizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA