Soccorre auto in panne, travolto e ucciso in provincia di Milano

Era stato chiamato per un mezzo in panne, ma quando è sceso dal carro attrezzi è stato travolto da un'altra auto. Ferito gravemente è deceduto mentre veniva trasportato all'ospedale di Magenta, nel Milanese. E' morto così Michele Dibiase.

L'incidente è avvenuto a Morimondo, vicino Milano, dopo le 18 di ieri, quando già era buio e pioveva.

Dibiase, 56 anni, è arrivato con il carro attrezzi sulla provinciale che collega Abbiategrasso ed Ozzero ed è stato travolto da una macchina guidata da un 37enne poi portato in stato di choc all'Humanitas di Rozzano e che ha riferito di non averlo visto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Abbiategrasso, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno tentato di soccorrere Dibiase che però è morto prima dell'arrivo in ospedale.



