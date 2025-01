Scattano i rincari, da oggi aumentano le sigarette

Aumentano i prezzi delle sigarette ma non su tutti i marchi. In media circa 20 cent a pacchetto. Come stabilito dalla manovra 2023, rivista da quella 2024, il prezzo viene infatti ritoccato al rialzo. E l'aumento riguarda anche il tabacco trinciato e i sigari. I nuovi prezzi sono disponibili sul sito dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane e su quello della federazione tabaccai, Fit.

Così molte marche (Marlboro e Merit ad esempio) si portano a 6,50 euro pacchetto mentre chi ama 'l'antico toscano sigaro nostrano del Brenta 1763 il Doge' dovrà sborsare per la confezione da 3 13,30 euro. Le variazioni dei prezzi riguardano complessivamente 114 marche di prodotti del tabacco lavorato.

"Si comunica che i prodotti riportati nel listino, già pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it), - spiega Fit sul suo sito - subiranno una modifica tariffaria che entrerà in vigore dal 23 gennaio 2025. Si evidenzia che, in data odierna, limitatamente alle marche oggetto del cambio tariffa, sono inibite la vendita Cash & Carry (le vendite agli utenti professionali) e le levate suppletive (straordinarie e urgenti) per le quali sia stata fatta richiesta nella medesima giornata di oggi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA