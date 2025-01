Picchia donna, braccialetto elettronico a Felice Maniero

Nuovi guai con la giustizia per Felice Maniero. L'ex boss della Mala del Brenta è stato denunciato per aver picchiato con schiaffi e pugni una donna, una familiare, e per questo i giudici, assieme al divieto di avvicinamento alla vittima, gli hanno imposto il braccialetto elettronico. I fatti risalgono a poco tempo fa: 'Faccia d'Angelo', che con le sue confessioni alla giustizia aveva permesso di smantellare l'ex banda, vive con una nuova identità in un luogo segreto.

Nel 2023 l'ex boss, 70 anni, aveva finito di scontare una condanna a 4 anni per maltrattamenti, dopo una denuncia della compagna, Marta Bisello.



