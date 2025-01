Imbrattata e danneggiata sede Municipio a Bari, indaga la Dda

È passato nelle mani della Dda di Bari il fascicolo sul danneggiamento e l'imbrattamento della sede del Municipio 1 del capoluogo pugliese. Ignoti, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno imbrattato l'ingresso e parte del marciapiede, oltre a danneggiare i vetri di porte e finestre probabilmente con un piccone. Sui muri sono comparse le scritte 'Vendetta per Ramy' (il 19enne morto il 24 novembre scorso a Milano cadendo da uno scooter che veniva inseguito dai carabinieri) e 'No Cpr'. Sull'uscio della porta era anche stata lasciata una lettera che conterrebbe minacce nei confronti delle forze dell'ordine. Le indagini sono affidate agli agenti della Digos della questura di Bari, che in queste ore analizzano le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. L'attività del Municipio è tornata regolare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA