Esplosione a Catania,'psicosi fuga gas,aumentano segnalazioni'

E' psicosi da fuga di gas a Catania dopo l'esplosione nel rione San Giovanni Galermo collegata alla presenza nell'aria di metano uscito dalla rete di distribuzione cittadina. Il dato è confermato dai vigili del fuoco del comando provinciale dove "le chiamate per sospette fughe di gas, in questi ultimi due giorni, sono aumentate in maniera esponenziale" e "spesso sono falsi allarmi". L'ultimo caso nel rione Pigno di Catania dove è stata registrata una fuga accidentale di gas subito risolta dai vigili del fuoco senza conseguenze.



