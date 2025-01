Sono rientrate a casa Vittoria e Madleine, le due ragazzine di 14 e 15 anni, scomparse quasi 10 giorni fa da Agrate Brianza (Monza). A quanto emerso stanno bene e hanno riabbracciato le loro famiglie. In giornata verranno ascoltate dai carabinieri per capire cosa sia accaduto e dove abbiano soggiornato dal 13 gennaio scorso. A lanciare l'appello per ritrovarle è stata Penelope, l'associazione famigliari e amici delle persone scomparse.





