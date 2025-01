Amanda Knox non parteciperà all'udienza in Cassazione per l'esame del ricorso della sua difesa contro la condanna per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. Lo ha appreso l'ANSA dalla sua difesa.

Knox attenderà quindi negli Usa la sentenza. Che potrebbe arrivare nella tarda serata di giovedì.



