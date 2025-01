Il caso dell'ereditiera sparita, ossa trovate sono di animali

Sarebbero riconducibili ai resti di un grosso animale le ossa ritrovate sul fondo del torrente Astico in zona Ponte di Pilo, tra Cogollo del Cengio e Piovene Rocchette (Vicenza). Queste le prime risultanze emerse nel corso delle verifiche sul materiale organico recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati sul posto in mattinata dopo una segnalazione giunta nella serata di martedì ai carabinieri che indicava dei resti strani, forse di un corpo, sul corso d'acqua.

Si tratterebbe però delle ossa di un grosso animale che potrebbe essere morto nei mesi scorsi e poi trascinato a valle dalla corrente proprio nella zona in cui però si sta cercando il corpo della milionaria americana di 40 anni sparita da Madrid il 2 febbraio del 2024, Ana Maria Henao, che si ipotizza sia stata sepolta nei boschi di queste zone del Vicentino. Da qui l'imponente macchina attivata per far luce sul ritrovamento. Lo scheletro è stato trasferito in un laboratorio per essere analizzato e solo dopo queste verifiche si conosceranno maggiori dettagli.



