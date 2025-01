Esplosione a Catania, vigili del fuoco al lavoro tra macerie

Continuano a lavorare tra le macerie dell'esplosione nella zona del rione San Giovanni Galermo di Catania i vigili del fuoco. Solo una breve pausa di qualche ora nella notte e poi subito a scavare e rimuovere con operazioni di smassamento.

Le attività di ricerca sotto le macerie hanno dato al momento esito negativo. Il bilancio complessivo è di 14 persone ferite e condotte in ospedale. Quattro vigili del fuoco che sono stati coinvolti dall'onda d'urto sono stati condotti successivamente in ospedale per accertamenti.



