Caso Pierina: Dassilva in Cassazione contro il carcere

"Abbiamo chiesto che il tribunale del Riesame di Bologna possa riaffrontare l'intera vicenda con tutti i documenti video che i giudici della Libertà avrebbero dovuto avere già il 9 settembre scorso perché disponibili". Lo ha detto l'avvocato Andrea Guidi al termine dell'udienza di questa mattina a Roma in Cassazione in merito al ricorso contro l'ordinanza di custodia cautelare a carico di Louis Dassilva, il 35enne senegalese, in carcere dal 16 luglio 2024 per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023.

"Noi ci attendiamo una decisione della Suprema Corte per domani". L'udienza si è protratta per circa un'ora; in apertura l'introduzione, che ha sintetizzato i motivi del ricorso, fatta dal consigliere relatore, davanti alla Corte presieduta dal giudice Giuseppe Santalucia. Poi la parola è passata al procuratore generale e infine all'avvocato della difesa Guidi che, con l'avvocato Riario Fabbri, rappresenta il senegalese.

"E' chiaro che la Cassazione viene qui chiamata ad una valutazione di legittimità sul quadro indiziario fermo al 9 settembre - ha dichiarato a margine di udienza l'avvocato Guidi - ma a nostro parere dopo quella data molte cose cambiate e sono sopraggiunti fatti nuovi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA