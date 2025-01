Buscemi, 'valanga di insulti antisemiti per il film Liliana'

In occasione del Giorno della memoria il Comune di Milano ha organizzato anche la proiezione dedicata agli studenti del documentario 'Liliana' del regista Ruggero Gabbai, dedicato alla vita della senatrice a vita sopravvissuta ai campi di sterminio Liliana Segre. La proiezione si terrà il 27 gennaio al cinema Ducale di Milano.

La presidente del Consiglio comunale milanese, Elena Buscemi, ha ricordato come in questi giorni c'è stata "una valanga di insulti antisemiti sui social dei cinema che hanno deciso di proiettare questo film. Si tratta di insulti che negano anche la Shoah e mettono in discussione le testimonianze di Liliana Segre".

Per questo la presidente dell'aula ha auspicato che proprio lunedì in occasione del Giorno della memoria, quanto si terrà anche il Consiglio comunale, possa essere approvata l'istituzione della commissione contro il linguaggio d'odio, simile a quella promossa da Liliana Segre in Parlamento. "Con questi episodi di negazionismo queste attività diventano sempre più importanti - ha detto -. Auspico quindi che il 27 gennaio l'aula possa votare l'istituzione della commissione contro il linguaggio d'odio, credo che possa essere un atto simbolico ma anche concreto".



