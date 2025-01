AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 23 gennaio 2025

ROMA - Camera, Aula ore 9.00 Informativa urgente del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin sulle iniziative in relazione al rincaro dei costi dell'energia per famiglie e imprese

BRUXELLES - Ue, fiducia dei consumatori di gennaio

DAVOS - Forum Economico mondiale

DAVOS - La presidente Ursula von der Leyen partecipa al lancio del Global Energy Transition Forum, a margine del World Economic Forum

BANGKOK - Entra in vigore la legge che legalizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso

NEW YORK - Riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla cooperazione con la Lega Araba

ROMA - Palazzo Grazioli, Sala Conferenza Associazione Stampa Estera ore 11.45 Conferenza stampa di presentazione di "GO! 2025" programma ufficiale della Capitale Europea della Cultura 2025 (Nova Gorica - Gorizia)

ALKMAAR - Afas Stadion ore 17.45 Europa League, AZ Alkmaar vs Roma ROMA - Stadio Olimpico ore 21.00 Europa League, Lazio-Real Sociedad

MELBOURNE - Tennis, Australian Open

