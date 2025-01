Valigia sospetta in strada, allarme bomba a Frosinone

Via Mastruccia, nella parte bassa di Frosinone, è chiusa ed è stata evacuata in attesa dell'arrivo di una squadra di artificieri della Polizia di Stato per far brillare in condizioni di sicurezza una valigia sospetta, in cui si teme che possa essere piazzato un ordigno.

La valigia è stata abbandonata accanto ad un cassonetto dei rifiuti a pochi passi dalle abitazioni.

L'allarme bomba è scattato dopo l'intervento preventivo dei Vigili del Fuoco. L'area è stata chiusa al traffico e sono stati allontanati dalla strada tutti i cittadini che erano scesi per curiosare. Ci sono ripercussioni sul traffico per il Centro.

La valigia sospetta è all'angolo dell'edificio in cui risiede il vicesindaco di Frosinone e coordinatore regionale del Movimento Noi con Vannacci, Antonio Scaccia.



