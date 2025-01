Treni: a Quarta Repubblica il video sui presunti sabotaggi

Due video che testimonierebbero dei tentativi di sabotaggio ai treni nelle stazioni di Roma Aurelia e Milano Centrale.

E' quanto mostrato in esclusiva nella puntata del 20 gennaio della trasmissione Quarta Repubblica su Retequattro. Nei giorni scorsi il gruppo Fs ha presentato un esposto, finito all'attenzione dei magistrati di Roma che hanno avviato al momento un indagine a modello 45 (ossia senza indagati o ipotesi di reato), in cui si chiede di fare luce su alcuni episodi avvenuti nelle scorse settimane e che hanno causato ritardi alla regolare circolazione dei treni.

"Le prime immagini inedite - spiega una nota - registrate il 18 gennaio scorso dalle telecamere di sorveglianza di una centrale elettrica, situata a poca distanza dalla stazione Aurelia di Roma, mostrerebbero il tentativo da parte di due persone di introdursi nella cabina elettrica di un centro nevralgico delle Ferrovie dello Stato".





STAZIONE ROMA AURELIA

Il video immortala "due persone con il volto coperto, che scavalcano la recinzione nel tentativo di raggiungere la porta oltre la quale si trova la cabina che governa la circolazione dei treni della linea Roma-Grosseto. I due non sarebbero riusciti a forzare la porta e avrebbero perciò deciso di introdursi in un'altra stanza, dove avrebbero causato danni alla centralina dell'allarme volumetrico, lasciando poi a terra martelli e cacciaviti", si aggiunge.





STAZIONE MILANO CENTRALE

Il secondo filmato, invece, è stato registrato nei pressi della Stazione Milano Centrale, intorno "alle ore 7.11 di mattina dell'11 gennaio, dalle telecamere di un apparato di sorveglianza delle Ferrovie, le cui registrazioni sono al momento al vaglio degli inquirenti. Le immagini mostrano l'interno di uno snodo ferroviario importante, tra la Stazione Centrale e quella di Lambrate". "Nessuno uomo, al di fuori del solo personale autorizzato, potrebbe avervi accesso - aggiunge la nota-.

Un individuo, però, si sposta a passo deciso seguendo la linea dei binari. In poco tempo raggiunge una casupola, scomparendo dal campo visivo della telecamera di sorveglianza. Dopo pochissimo le telecamere registrano il passaggio di un altro convoglio e in concomitanza un bagliore fortissimo: si è appena prodotto il guasto alla linea elettrica che, nel corso della mattinata, avrebbe bloccato il traffico dei treni da e per Milano. L'uomo, quindi, ricompare nel campo di registrazione e, senza voltarsi, percorre a ritroso il proprio percorso e se ne va".

