Saluti romani al funerale, in otto vanno a processo

Nel corso di funerale di una militante di Forza Nuova, a Roma, coprirono il feretro con una bandiera nazista e fecero il saluto romano gridando "presente".

Per questo otto persone rischiano di finire sotto processo a Roma. La Procura ha sollecitato il rinvio a giudizio contestando agli imputati la violazione delle leggi Scelba e Mancini in materia di apologia di fascismo e incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.



Il fatto risale al 10 gennaio del 2022 durante la celebrazione dei funerali, nella chiesa di Santa Lucia alla circonvallazione Clodia, a pochi metri dalla cittadella giudiziaria, di Alessia Augello militante del movimento di estrema destra. Il processo è stato fissato per il prossimo 17 settembre.



La decisione del gup arriva a distanza di poche settimane dalla chiusura delle indagini sul saluto fascista effettuato il 7 gennaio del 2024 alla commemorazione per Acca Larentia. In 31, tutti di Casapound, rischiano di finire sotto processo. Anche in questo caso si contestano le violazioni delle due leggi.



Sul nodo giuridico legato al saluto romano nei mesi scorsi è arrivata la decisione delle sezioni unite della Cassazione. I Supremi giudici nelle motivazioni della sentenza hanno definito il perimetro della condotta contestata ai militanti. Per stabilire la sussistenza di reato, in caso di saluto fascista, osserva la Cassazione, il giudice deve "in concreto" e alla luce di valutazioni complessive, accertare "la sussistenza" di una serie di elementi, tra cui "il contesto ambientale, la eventuale valenza simbolica del luogo, il numero dei partecipanti, la ripetizione insistita dei gesti", idonei a dare concretezza al pericolo di "emulazione".

Nella sentenza i Supremi giudici affrontano anche la "chiamata del presente" in caso di commemorazioni.

La Cassazione esclude che "la caratteristica 'commemorativa' della riunione possa rappresentare fattore" di "automatica insussistenza del reato". Nell'atto gli ermellini ribadiscono che la risposta "presente" e il saluto romano "integra il delitto previsto" dall'articolo 5 della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista "ove, avuto riguardo alle circostanze del caso" costituisca un concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista. Questa condotta, inoltre, "può integrare anche il delitto di pericolo presunto, previsto" dall'articolo 2 della legge Mancino sui crimini d'odio "ove tenuto conto del contesto" sia espressione "di manifestazione delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi" che hanno tra i loro scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.





