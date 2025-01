Neonata rapita riportata in clinica a bordo di un'ambulanza

E' stata riportata in clinica per farla vedere ai genitori, la neonata sequestrata oggi e ritrovata dopo alcune ore dalla polizia. All'arrivo dell'ambulanza alla struttura, dalla folla è partito un lungo applauso e cori per la piccolina.

La piccola è scesa dall'ambulanza in braccio ad un poliziotto, probabilmente della Squadra mobile, ed è stata portata all'interno per farla ricongiungere ai genitori.

Dopo pochi minuti, lo stesso agente ha riportato la bimba sull'ambulanza che è partita alla volta dell'ospedale dove, presumibilmente, la neonata sarà sottoposta a controlli per verificarne le condizioni ed accertare che non abbia subito alcun problema.



