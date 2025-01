Legnini, piano intercomunale di protezione civile per Ischia

Un piano di protezione civile intercomunale che monitori e prevenga i rischi che riguardano i sei comuni che compongono l'isola di Ischia. Ha parlato di questo Giovanni Legnini, commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. L'ha fatto intervenendo oggi da remoto durante i lavori delle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto numero 208 del 31 dicembre 2024, riguardante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Parlando della norma in oggetto, Legnini ha spiegato che "va in un senso positivo ma richiederebbe di essere emendata". Per il commissario straordinario, infatti, "la norma così come formulata autorizzerebbe ad attingere dai fondi in dotazione alla struttura commissariale, ma porterebbe ad un utilizzo degli stessi solo per il piano di protezione civile, mentre le esigenza sono legate anche al presidio territoriale per monitorare i rischi e al completamento delle opere".





