La Ocean Viking soccorre 85 migranti, diretta a Genova

Ieri sera, 85 persone, tra cui 3 neonati e 3 donne incinte, sono state salvate dalla Ocean Viking mentre si trovavano su un gommone in pericolo nella regione di ricerca e soccorso libica. Un terzo di loro ha meno di 18 anni, fa sapere Sos Mediterranee.

"Stracarico di persone e con l'acqua che entrava dentro - fa spiega la ong - il gommone era sul punto di spezzarsi a causa del peso. Le autorità hanno assegnato Genova come porto di sbarco, costringendo la Ocean Viking ad intraprendere un viaggio di 4 giorni lontano dalla zona di operazioni". Dal 2022, aggiunge, "Sos Mediterranee ha perso 171 giorni a causa della politica dei porti lontani, giorni in cui avremmo potuto prestare assistenza alle persone in pericolo. Questa prassi lascia innumerevoli vite a rischio nel Mediterraneo, in palese violazione del diritto marittimo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA