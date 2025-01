"La nostra famiglia è molto vicina a quella di Alberto Trentini". E' quanto afferma Paola Deffendi, madre di Giulio Regenj, in riferimento al cittadino italiano arrestato in Venezuela il 15 novembre scorso.

La madre di Regeni dovrà essere ascoltata oggi come testimone nel processo a carico di quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'uccisione del ricercatore friulano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA