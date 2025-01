Arresto del libico, Nordio valuta la trasmissione degli atti alla Procura

"È pervenuta la richiesta della Corte Penale Internazionale di arresto del cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish.

Considerato il complesso carteggio, il ministro sta valutando la trasmissione formale della richiesta della 'Cpi' al Procuratore generale di Roma, ai sensi dell'articolo 4 della legge 237 del 2012". Così il ministero della Giustizia in una nota, in riferimento all'arresto a Torino nei giorni scorsi del comandante della polizia giudiziaria libica.

Il comandante della polizia giudiziaria libica, Najeem Osema Almasri Habish, direttore del carcere di Mitiga, vicino a Tripoli, si trova al momento ancora in carcere a Torino, dopo essere stato arrestato domenica in un albergo, su mandato di cattura spiccato dalla Corte internazionale dell'Aja. A quanto si apprende, l'uomo si trovava in compagnia di tre suoi connazionali, che sono stati già espulsi. L'uomo era a Torino per assistere alla partita Juventus-Milan, giocata sabato. Nelle prossime ore Almasri incontrerà i suoi legali, mentre la vicenda è passata alla competenza della Corte d'Appello di Roma.

Fratoianni: 'chiarire aspetti oscuri trafficante libico Almasri'

"Se non fosse stato per la tenacia di alcuni giornalisti italiani e di alcune Ong, oggi non sapremmo che sabato scorso a Torino è stato arrestato dalle nostre forze dell'ordine il libico Najeem Osama Almasri Hoabish contro cui la Corte Penale Internazionale aveva spiccato un mandato di arresto internazionale per il suo ruolo nel traffico di esseri umani, per stupri e violenze nei confronti dei migranti detenuti nel famigerato centro, o meglio lager, di Mitiga. Finalmente la giustizia si è messa in moto". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs che insieme a Marco Grimaldi nelle prossime ore presenterà un'interrogazione parlamentare al governo.

"Ora però vorremmo sapere perché - prosegue il leader di SI - era tranquillamente in una città italiana, chi gli ha eventualmente garantito un' impunità nel nostro Paese e di quali protezioni istituzionali ha goduto. E soprattutto non vorremmo che la vicenda venisse offuscata deliberatamente per permettergli una qualche via di fuga nei prossimi giorni. Se così fosse - conclude Fratoianni - sarebbe la conferma che il governo del nostro Paese fa affari e protegge i trafficanti libici di esseri umani. E tutto ciò sarebbe inaccettabile".

