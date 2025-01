Accoltellato in centro a Torino dopo una lite, un arresto

Al culmine di un litigio ha estratto un coltello e ha colpito con un fendente un ragazzo di 18 anni, di origini tunisine. È accaduto a Torino, dove i carabinieri hanno arrestato per lesioni aggravate un ventenne di origine dominicana, già noto alle forze dell'ordine.

I militari dell'Arma erano intervenuti con due pattuglie, intorno alle 2.30 di domenica, di fronte a una caffetteria nel pieno centro di via Po. All'arrivo, avevano trovato il diciottenne riverso a terra, con una ferita da arma da taglio allo stomaco. Due testimoni avevano raccontato che c'era stata una lite scoppiata per futili motivi e avevano descritto l'aggressore, che era stato rintracciato dai carabinieri poco distante dal luogo del ferimento.

Il giovane, senza opporre resistenza, aveva indicato il nascondiglio del coltello utilizzato, che si trovava sotto un'autovettura. L'arma, una lama di 11 centimetri ancora sporca di sangue, era stata recuperata e sequestrata. Il ventenne era stato arrestato e condotto in carcere.

Il diciottenne ferito, non in pericolo di vita, era stato invece trasportato all'ospedale, con una prognosi iniziale di trenta giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA