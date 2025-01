AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 22 gennaio 2025

MESSINA - Università degli Studi di Messina ore 11.00 Università degli Studi di Messina, inaugurazione dell'anno accademico con il presidente della Repubblica Mattarella

ROMA - Camera, Aula ore 9.00 Comunicazioni del ministro della Difesa Crosetto per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materialied equipaggiamenti militari all'Ucraina, voto sulle risoluzioni

ROMA - Senato, Aula ore 10.00 Relazione annuale del ministro della Giustizia Nordio

ROMA - Camera, commissione Vigilanza Rai ore 8.00 Parere vincolante per la nomina del presidente del Cda della Rai, votazione

ROMA - Senato, sala Koch ore 10.00 Pd, 'Chi non si ferma è perduto', con la segretaria Schlein

ROMA - Confindustria, viale dell'Astronomia 30 ore 15.00 'L'Imprenditorialità in Africa a un anno dal lancio del piano Mattei-Progetti, opportunità e strumenti finanziari', assemblea di Confindustria Assafrica&Mediterraneo con il ministro degli Esteri Tajani e l'Ad di Cdp Scannapieco

DAVOS - World economic forum, ore 10.15 Intervento del governatore Banca di Francia Villeroy de Galhau; alle 11.30 il segretario generale dell'Onu Guterres; alle 13.15 l'ad di Acea Palermo; alle 13.30 il vice- presidente dell'Iran per gli Affari strategici Zarif; alle 15.45 il premier spagnolo Sanchez; alle 16.15 la presidente della Bce Lagarde; alle 16.15 il primo ministro dell'Anp Mustafa; alle 17.30 la direttrice generale del Fmi Georgieva

MILANO - Palazzo Mezzanotte ore 10.00 Snam, presentazione del Piano strategico 2025-2029 con il ceo Venier e il cfo Passa

ROMA - Stampa Estera, via del Plebiscito, 102 ore 10.30 Greenpeace Italia, presentazione de 'La Prima mappa nazionale della contaminazione da Pfas nelle acque potabili italiane'

CAIVANO (NA) - via Caputo 1 ore 9.15 Il ministro per la Pubblica amministrazione Zangrillo in visita a Caivano per il rinnovo del Consiglio delle bambine e dei bambini

ROMA - Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane 13 ore 11.00 Presentazione della mostra 'Caravaggio 2025' in programma dal 7 marzo al 6 luglio 2025

MILANO - Via Giovanni Battista Pergolesi 8 ore 12.00 'La cura per me', presentazione di Giorgia, nell'ambito della partecipazione al Festival di Sanremo 2025

MELBOURNE - Tennis, Australian Open

MILANO - Stadio Meazza ore 21.00 Champions league, Milan-Girona, fase a girone unico

PRAGA - Epet Arena ore 21.00 Champions league, Sparta Praga-Inter, fase a girone unico

