Insulti omofobi e un pestaggio nel centro storico di Genova

L'hanno insultato per il suo orientamento sessuale mentre era in giro con i suoi amici nel centro storico di Genova. Vittima dell'aggressione è un commesso di 25 anni, come riporta il Secolo XIX. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia il ragazzo è stato seguito, insultato e poi picchiato da almeno tre persone che lo hanno spinto contro un muro e l'hanno insultato. Gli amici della vittima, che hanno cercato di difenderlo, sono stati minacciati e picchiati. Poi i tre aggressori sono scappati. Sul posto le volanti della polizia. Il ragazzo, medicato all'ospedale di Villa Scassi di Sampierdarena, ieri ha sporto denuncia.

Dell'episodio è stata anche informata la Digos, vista la matrice omofoba dell'aggressione.



