Fedriga, fondamentale tutela Forze dell'ordine per il Paese

"Senza la tutela degli operatori di Polizia non esiste tutela della popolazione. Non è che stiamo facendo una battaglia a favore degli operatori della Polizia, ma a favore della popolazione generale di questo Paese. Chi vuole mettere sulla graticola, ad ogni operazione, le forze di Polizia, sta colpendo e minando la sicurezza e la tutela di tutti i cittadini". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, intervenuto a Trieste al decimo congresso provinciale del Sap, il sindacato di Polizia.

"Errori possono capitare e sono capitati. Purtroppo però - ha sottolineato Fedriga - siamo arrivati in una situazione dove gli operatori di Polizia a priori quando succede qualcosa devono dimostrare di essere innocenti. Deve essere l'esatto opposto".

Per Fedriga, "questo clima di colpevolizzazione crea insicurezza e danno a tutta la comunità. Anche se non è un ambito di nostra competenza, come Regione diamo e daremo tutta la nostra collaborazione, come le tante risorse che abbiamo messo a diposizione con opere di carattere infrastrutturale", ha concluso.



