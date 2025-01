Continua il maltempo, piogge consistenti su tutta l'Italia

Forti piogge e poi una nuova perturbazione. Sono queste, in estrema sintesi, le previsioni di oggi e dei prossimi giorni secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. "Tra oggi e domani il transito di un ciclone mediterraneo provocherà precipitazioni in particolare al Centrosud e sulle due Isole Maggiori, localmente anche intense sui settori tirrenici, andando ad aggravare una situazione già particolarmente delicata dopo le piogge di venerdì e del weekend appena trascorso. Anche al Nordovest si faranno sentire gli effetti di questa perturbazione, con precipitazioni su Liguria, Piemonte e Lombardia, nevose sulle Alpi sopra i 700 metri".

E se martedì concederà una breve tregua, già da mercoledì assisteremo ad un forte peggioramento, soprattutto al Nordovest.

Sono previste, infatti, abbondanti nevicate sull'arco alpino occidentale con i fiocchi che potrebbero spingersi fin verso i 7/800 metri di quota. La perturbazione attraverserà l'Italia settentrionale e parte di quella centrale giovedì, dopodiché ci sarà una temporanea rimonta dell'alta pressione che garantirà un tempo più stabile fino al weekend.

Nel dettaglio - Lunedì 20. Al Nord: precipitazioni moderate al Nordovest, neve a 700 metri. Al Centro: piogge in Sardegna e sul versante tirrenico peninsulare. Al Sud: veloci piogge sui settori ionici peninsulari.

- Martedì 21. Al Nord: precipitazioni più probabili al Nordest e settori alpini. Al Centro: diffusa instabilità. Al Sud: piogge sparse sui settori tirrenici.

- Mercoledì 22. Al Nord: pioggia e neve 1000 metri al Nordovest.

Al Centro: piogge sparse su Toscana, Umbria, Lazio. Al Sud: cielo molto nuvoloso.

Tendenza: si apre la porta atlantica, nuove perturbazioni in transito verso l'Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA