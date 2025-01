Condanna record per impiegato dogane, 2,1 milioni

Redigeva atti falsi utilizzando computer e credenziali di un collega (che per questo era stato arrestato e ha scontato un periodo di carcerazione preventiva) testimoniando l'esportazione di prodotti in Paesi extra-Ue per la quale non sono previsti diritti di accisa né Iva.

Esportazione e prodotti però inesistenti. Per questo un impiegato dell'Ufficio dogane di Trieste è stato condannato dalla Corte dei Conti del Fvg al pagamento record di 2,1 milioni di euro (oltre a rivalutazione monetaria), in favore dell'Agenzia dogane e monopoli (Adm) come danno per le mancate entrate tributarie.



