Askatasuna: depositata consulenza tecnica su stabilità edificio

È stata depositata in procura la consulenza tecnica sulla stabilità della palazzina che a Torino è occupata da quasi un trentennio da attivisti di area autonoma, che hanno dato vita al centro sociale Askatasuna. Il provvedimento rientra in un'inchiesta, per ora a carico di ignoti, su violazioni della normativa antincendio.

Lo scorso dicembre l'esperto interpellato dai magistrati (un ingegnere di Genova) aveva anticipato che non erano emerse situazioni di rischio tali da richiedere interventi immediati, ma aveva anche ribadito la necessità di svolgere ancora qualche accertamento.

A occuparsi del caso era il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo, responsabile del pool 'tutela ambienti di lavoro', che però è andato in pensione alla fine dello scorso anno. Il coordinamento del gruppo è stato assunto in via temporaneo dal capo della procura, Giovanni Bombardieri.



