AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 21 gennaio 2025



ROMA - Quirinale ore 12.00 Il presidente della Repubblica Mattarella riceve la presidente della Repubblica di Malta Spiteri Debono in visita ufficiale in Italia

ROMA - Camera, Aula ore 15.00 Seguito dell'esame delle mozioni sulle iniziative per il rilancio della competitività europea, in relazione al 'Rapporto Draghi'

ROMA - Senato, Aula ore 16.30 Il ministro della Difesa Crosetto riferisce sulla proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti all'Ucraina, segue il voto sulle mozioni

ROMA - Senato, Sala Isma ore 11.00 'Imprese, attività produttive e luoghi di lavoro alla prova dei rischi ambientali', con il commissario straordinario per la ricostruzione dopo il sisma nel Centro Italia Castelli

DAVOS (SVIZZERA) - ore 9.50 Forum economico mondiale, seconda giornata; discorso della presidente della Commissione Ue von der Leyen; alle 11,20 il vice-premier della Cina Xuexiang; alle 14 il cancelliere tedesco Scholz; alle 14,30 il presidente ucraino Zelenskyy; alle 16 il presidente israeliano Herzog; alle 16.30 il primo ministro del Qatar al-Thani; alle 17 conversazione con F Friedrick Merz, leader dell'opposizione in Germania

ROMA - Villa Madama ore 9.00 Riunione ministeriale sul Corridoio meridionale dell'Idrogeno, con i ministri dell'Ambiente Pichetto Fratin e degli Esteri Tajani

ROMA - Fondazione Metes, via dell'Arco de' Ginnasi 6 ore 11.30 Conferenza stampa del segretario generale della Cgil Landini, 'Investire in istruzione e ricerca per far ripartire il Paese. Contratto, precariato, controriforme. lo stato dell'arte dei settori della conoscenza'

ROMA - Università Luiss Guido Carli, viale Pola 12 ore 17.00 Luiss, 'Innovazioni e sostenibilità. Le banche per lo sviluppo dell'Italia', con il presidente dell'Abi Patuelli

BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri delle Finanze

BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri dell'Istruzione

SEOUL - Terza udienza del processo di impeachment del presidente Yoon Suk Yeol

NEW YORK - Onu, riunione del Consiglio di sicurezza sulla lotta al terrorismo in Africa

ROMA - Ore 9.30 Corte costituzionale, camera di consiglio per elezione nuovo presidente; alle 11.30 conferenza stampa con il presidente eletto

ROMA - Piazza della Repubblica, 43/45 ore 10.30 'Tornando a est', anteprima del film diretto da Antonio Pisu; alle 12.15 conferenza stampa con il regista Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Cesare Bocci

ROMA - Campo de' Fiori, 56 ore 15.00 'Simone Veil - Le voyage du siècle', anteprima stampa per celebrare il giorno della Memoria, con il regista Oliver Dahan

MELBOURNE - Tennis, Australian Open

PLAN DE CORONES - Sci, Coppa del mondo, gigante femminile

