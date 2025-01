Windsurfista dato disperso salvato nel Garda da Guardia Costiera

Un uomo di 47 anni del quale si erano perse le tracce mentre stava facendo windsurf sul lago di Garda è stato salvato da una motovedetta della Guardia Costiera gardesana, allertata da alcuni amici che stavano veleggiando con lui e che ad un certo punto l'avevano perso di vista.

Il gruppo di windsurfisti era partito dalla sponda veneta del litorale di Malcesine (Verona); poco prima del rientro aveva visto l'amico in difficoltà, e poi non erano più riusciti ad individuarlo, mentre vento e moto ondoso lo trascinavano verso sud.

La Guardia Costiera ha fatto convergere in zona alto lago il battello veloce GC B98 da Torbole e la Motovedetta CP 703 da Salò.

In quei momenti nell'alto lago spirava vento da nord ad oltre 20 nodi, con temperatura vicina allo zero e acqua molto fredda.

Dopo circa 45 minuti dall'inizio delle ricerche, lo sportivo, un uomo di 47 anni - veniva avvistato dall'equipaggio del GC B98, aggrappato alla sua tavola, molto infreddolito e stanco.

Recuperato a bordo e assistito dai guardiacoste, l'uomo è stato riportato ad Malcesine, dove lo attendevano gli amici che avevano lanciato l'allarme. Non è fortunatamente servita assistenza medica; fondamentale è stato il tempestivo intervento di soccorso, che ha evitato al 47enne di finire in ipotermia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA