Tre rapine con rottweiler, due arresti e denunciato un 13enne

Due minorenni sono stati arrestati la notte scorsa mentre un terzo di 13 anni è stato solo denunciato in quanto non imputabile dagli agenti della questura a Milano per aver messo a segno tre rapine in un breve lasso di tempo. Con loro, per intimidire le vittime, avevano un rottweiler che è stato affidato a un canile. La prima rapina in piazzale Loreto, ai danni di un 23enne a cui hanno preso il telefono cellulare dopo averlo percosso; la secondo nella vicina via Stradivari, sempre ai danni di un 23 enne e la terza in viale Abruzzi ai danni di due ragazzi a cui hanno preso il telefono e il portafogli.

Tre delle vittime sono state portate all'ospedale Policlinico ma non hanno subito ferite gravi per via delle percosse.

I poliziotti hanno arrestato poco prima delle 4 in piazza Piola i due italiani di 15 e 17 anni mentre il denunciato è un egiziano di 13 anni con precedenti come il diciassettenne.





