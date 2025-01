La denuncia della 14enne, molestata da compagni scuola

Da mesi un gruppetto di ragazzini, di poco più grandi di lei, frequentanti la stessa scuola, la seguiva, la perseguitava. Ne aveva fatto oggetto di scherno e bullismo. Poi, una sera, dalle molestie verbali la banda passa a quelle fisiche e per una 14enne la misura è colma.

Torna a casa in stato di choc ma poi dopo alcuni giorni si apre con la famiglia e decide di denunciare. È accaduto a Reggio Emilia, come riporta la Gazzetta di Reggio, e tre dei presunti aggressori - dopo le indagini della squadra mobile - sono stati identificati e denunciati. Sono tre ragazzi di 15 e 16 anni, indagati dal Tribunale per i Minorenni di Bologna, che dovranno rispondere dei reati di stalking e violenza sessuale.

A denunciare è una ragazzina di appena 14 anni dopo un episodio avvenuto la sera del 29 dicembre. In base a quanto raccontato agli investigatori, la giovane stava camminando in un parco alla prima periferia della città emiliana - il Campo di Marte, lo stesso tristemente noto in città per una vicenda di violenza nel 2012, con vittima una 47enne algerina - quando si imbatte nella banda di bulli, che lei conosce perché da tempo la seguiva e ne faceva oggetto d'attenzione. La ragazzina ha raccontato di aver cercato di evitarli, di accelerare il passo.

Ma i giovani, di poco più grandi di lei, prima le hanno rivolto una sedie di commenti, poi l'hanno accerchiano e infine l'hanno molestata.

In pochi minuti la ragazza riesce però a scappare e tornare a casa, terrorizzata. Sconvolta, la 14enne non si confida subito coi genitori ma nei giorni successivi chiede di non voler più andare a scuola, di cambiare l'istituto che frequenta. É allora che, dopo domande insistenti da parte dei genitori, la giovane si apre e racconta delle vessazioni che subisce da mesi da un gruppo di ragazzi. Studenti della sua stessa scuola ma frequentanti una classe diversa. E racconta anche l'ultimo episodio, le molestie al parco.

Sentito il racconto, i genitori convincono la ragazzina a denunciare tutto e l'accompagnano in questura. Scattano gli accertamenti e nel giro di pochi giorni gli agenti della Squadra Mobile identificano tre dei componenti del gruppo che era presente la sera del 29 dicembre nel parco. I tre vengono indagati e a breve saranno interrogati. Ma le indagini non si sono fermate: i poliziotti stanno indagando per tentare di risalire all'identità di tutti i partecipanti all'aggressione, almeno il doppio rispetto agli identificati.



