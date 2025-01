Pescatore 22enne disperso in mare all'Elba, trovato dopo ore

Emergenza all'isola d'Elba per un ragazzo di 22 anni sparito in mare ieri pomeriggio su una barchetta a remi di due metri e di cui non si sono avute notizie per ore, finché è stato trovato molto tempo dopo in ipotermia ed in stato confusionale mentre vagava alla ricerca di aiuto sulla strada provinciale che da Portoferraio conduce a Marciana Marina, vicino a Procchio (Livorno). Il giovane era uscito per una battuta di pesca, ma la barca è rimasta senza remi, probabilmente a causa delle condizioni marine, ha iniziato a prendere acqua e si è spiaggiata in località Spartaia, una zona isolata. Da lì il giovane, che peraltro era uscito in mare senza cellulare, ha comunque mantenuto la lucidità di raggiungere un centro abitato per farsi aiutare.

Tutta l'emergenza è stata gestita dalla sala operativa della capitaneria di Portoferraio dopo l'allarme lanciato dai familiari a metà pomeriggio. E' uscita subito la motovedetta Cp 805, specializzata nel servizio di ricerca e soccorso in mare, e una squadra di soccorso via terra per affiancare i familiari nelle ricerche lungo costa. Pure la guardia di finanza ha fatto uscire una motovedetta mentre i vigili del Fuoco hanno fatto ricerche da eseguirsi nei tratti di costa più impervi, nelle scogliere. Da ultimo è stato richiesto l'intervento di un elicottero della guardia costiera di Sarzana (La Spezia). Alle ricerche, durate ore, si sono uniti anche amici e conoscenti.





