Maltempo in Sardegna, P. civile 'nessuna particolare criticità'

Durante la notte e fino alle 11 di questa mattina sala operativa regionale integrata della protezione civile della Sardegna "non ha registrato particolari criticità" in merito all'ondata di maltempo che sta colpendo l'Isola, dove è scattata da ieri l'allerta rossa per rischio idrogeologico in tutta la parte orientale.

La pc regionale segnala alcune cadute di alberi nel centro urbano di Iglesias, al km 83 della strada statale 198, nella SS 554 all'altezza della rotonda della zona Margine Rosso di Quartu Sant'Elena, a Burcei (nel Cagliaritano) oltre alla caduta di un albero anche la caduta di un palo della luce in via Cimitero, si segnala inoltre la caduta di un ramo sulla SS 131, località Scala di Giocca (Sassari) in direzione Cagliari.

Sono stati segnalati inoltre due blackout elettrici, uno a Castiadas e uno a Sinnai nel Sarrabus e la chiusura della Sp Ter Pratobello-Fonni dalle ore 7 (tratto dal Km 5+0,30 al Km 5 +280) per permettere l'ispezione della Diga Govossai da parte di Abbanoa e la presenza di un masso sulla carreggiata della SP 125 km 167. Nella statale 389 al Km 33 tratto Alà Buddusò la strada non è percorribile a causa dell'esondazione del fiume, a Oschiri è esondato il rio Rizzolu nella località Madonna di Otti, mentre nella provinciale 24 al Km 17,3 direzione Alà dei Sardi - Padru è stata registrata la presenza di detriti e acqua a causa dell'esondazione di un ruscello, mentre a Loiri Porto San Paolo si registra l'esondazione del Rio Lerno.

Infine il comune di Berchidda,in Gallura ha emanato un avviso sullo stop nelle viabilità rurali in località Sa Conca, Medatoi, Su Adu 'e Sas Vaccas, Badesi 'e Jolzia a causa della piena del vicino corso d'acqua che ha invaso i guadi.



