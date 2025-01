Covid: Comune querela, 'dati falsi su numero di bare sui camion'

Il Comune di Bergamo ha presentato denuncia-querela contro Antonio Porto, segretario generale nazionale del sindacato Osa Polizia, per falsa testimonianza resa davanti alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid.

"La denuncia, deliberata dalla Giunta comunale e inviata alla Procura di Roma si riferisce a dichiarazioni rilasciate da Porto il 19 novembre 2024 nella Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, in cui avrebbe falsamente affermato che durante l'emergenza sanitaria del marzo 2020, i camion militari che trasportavano le bare da Bergamo avrebbero trasportato solo una bara per mezzo, al fine di creare un'immagine di forte drammaticità", spiega il comune di Bergamo.

L'assessore Giacomo Angeloni, delegato dalla Giunta, contesta questa versione dei fatti, fornendo prove documentali e fotografiche che dimostrano il trasporto di un numero significativamente maggiore di bare per camion. Queste prove includono decreti di autorizzazione al trasporto, documentazione fotografica e testimonianze di altri funzionari comunali presenti.

Il 18 marzo 2020 partirono infatti dal cimitero di Bergamo otto camion militari con 73 persone, divisi in tre carovane: una verso Bologna con 34 defunti, una verso Modena con 31 defunti e una a Varese con 8 defunti.

La foto e il video scattati in quel giorno da un balcone di via Borgo Palazzo da uno steward di Ryanair fecero il giro del mondo.

"Le dichiarazioni rese da Antonio Porto il 19 novembre davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta si appalesano false e mendaci e tese tra l'altro a sostenere, altrettanto falsamente, che le operazioni di trasporto a mezzo dei camion militari sarebbero servite per indurre la popolazione a prestarsi alla inoculazione del vaccino contro il Covid, oltre che per soggiogare la popolazione al lockdown" si legge in un passaggio della denuncia-querela.



