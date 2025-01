Catena da bici sulla linea dei treni in Veneto. Mit: 'Estrema preoccupazione'

Un catenaccio rivestito in gomma per la chiusura delle biciclette è stato appeso da ignoti alla linea elettrica ferroviaria nella stazione di Montagnana (Padova). A notarlo, l'altro ieri, sono stati gli addetti delle Ferrovie, che lo hanno rimosso dopo un paio d'ore e fatto un esposto alla Polizia ferroviaria di Legnago (Padova).

Sull'episodio indaga la Digos della Questura di Padova, coordinata dalla Procura del capoluogo euganeo.



Il catenaccio si trovava all'altezza del fabbricato viaggiatori della stazione. La linea aerea non è risultata danneggiata e non c'è stata alcuna ripercussione sulla circolazione ferroviaria. Se non fosse stato notato e rimosso, comunque, l'oggetto avrebbe potuto danneggiare il pantografo dei treni in transito e la stessa linea aerea di alimentazione, con possibili conseguenze sulla circolazione ferroviaria. Approfondimenti e accertamenti sono in corso da parte della Digos, attivata dopo la segnalazione dell'esposto in Procura.

"L'oggetto metallico posizionato sulla linea elettrica" presso la stazione di Montagnana (Padova), giovedì scorso, "avrebbe potuto causare danni significativi al pantografo e alla linea elettrica, determinando l'interruzione della circolazione ferroviaria e inevitabili disagi per i passeggeri. E' quanto afferma Fs Italiane interpellata dall'ANSA. "Grazie all'intervento tempestivo dei tecnici di Ferrovie, l'oggetto è stato prontamente rimosso e segnalato alle autorità competenti".

"La denuncia formalizzata da Fs dopo la segnalazione, in Veneto, di un oggetto che avrebbe potuto causare danni significativi al pantografo e alla linea elettrica dei treni è estremamente preoccupante. L'ipotesi di attentato ai trasporti è un fatto che non può e non deve essere sottovalutato: siamo di fronte a un ulteriore elemento dopo l'esposto di pochi giorni fa. L'auspicio è che sia fatta chiarezza in tempi rapidissimi. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini segue la vicenda con la massima attenzione". Così una nota del Mit.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA