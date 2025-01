Catena da bici sulla linea dei treni in Veneto, indagini

Un catenaccio rivestito in gomma per la chiusura delle biciclette è stato appeso da ignoti alla linea elettrica ferroviaria nella stazione di Montagnana (Padova). A notarlo, l'altro ieri, sono stati gli addetti delle Ferrovie, che lo hanno rimosso dopo un paio d'ore e fatto un esposto alla Polizia ferroviaria di Legnago (Padova).

Il catenaccio si trovava all'altezza del fabbricato viaggiatori della stazione. La linea aerea non è risultata danneggiata e non c'è stata alcuna ripercussione sulla circolazione ferroviaria. Se non fosse stato notato e rimosso, comunque, l'oggetto avrebbe potuto danneggiare il pantografo dei treni in transito e la stessa linea aerea di alimentazione, con possibili conseguenze sulla circolazione ferroviaria Sull'episodio indaga la Digos della Questura di Padova, coordinata dalla Procura del capoluogo euganeo.



