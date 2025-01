Auto esce di strada e finisce in un canale, un morto e 2 feriti

Un 22enne è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Magherno (Pavia). Il giovane era seduto sul sedile posteriore di un'auto guidata da un amico di 25 anni, al cui fianco viaggiava una ragazza di 20. Per cause da accertare la vettura è uscita di strada ed è finita in un canale.

A lanciare l'allarme è stato un cacciatore. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118. Il 22enne era già morto. Gli altri due giovani sono stati trasportati in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia: giudicati in codice giallo, sono sotto osservazione e non in pericolo di vita.

La polizia stradale ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.



