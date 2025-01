Anziano ha malore, salvato da una 18enne col massaggio cardiaco

Un ragazza di 18 anni, Marwa Bekkache, ha salvato la vita a un uomo di 82 anni colto da malore mentre parlava di calcio in un bar di Piacenza. Lo riporta il quotidiano Libertà raccontando che la studentessa, avendo frequentato lezioni di primo soccorso anche sull'uso del defibrillatore, non ha esitato a intervenire quando ha visto l'anziano cadere a terra. Gli ha praticato il massaggio cardiaco e gli ha assestato quattro forti colpi sul torace. L'ultimo è stato quello utile a fargli riprendere conoscenza. "Ho fatto quello che mi è venuto istintivo - racconta - credevo fosse morto e quando ho visto che era rinvenuto sono scoppiata a piangere".

È accaduto ieri mattina intorno alle 11. Marwa in quel momento si trovava al bar con due compagne di liceo perché non frequentano l'ora di religione ed erano lì in attesa di tornare in classe. "C'erano due anziani seduti al tavolino che parlavano di calcio e che poi ho saputo essere ex calciatori di 82 e 87 anni", spiega. All'improvviso uno dei due si sente male, come paralizzato. L'amico ha chiesto aiuto ma la barista - che intanto ha chiamato il 118 - non sapeva cosa fare. Così è intervenuta Marwa mettendo in pratica le nozioni del corso di primo soccorso, guidata dal 118. Il personale sanitario poi, giunto sul posto, ha concluso l'intervento.



