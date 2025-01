A Napoli furto a bordo ambulanza, rubati medicinali e tablet

Furto a bordo di un'ambulanza, ieri sera a Napoli, mentre il veicolo era parcheggiato in strada e il personale era impegnato in un intervento sanitario nelle vicinanze.

Secondo quanto al momento accertato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che sono intervenuti in vico Milano, nel quartiere San Lorenzo, sconosciuti avrebbero spaccato uno dei deflettori e portato via un tablet, due borse e alcuni medicinali. Indagini in corso per ricostruire dinamica e individuare i responsabili.



