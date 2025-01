Premio Nobel Gbowee, 'a Gaza genocidio, speriamo l'accordo duri'

"Bisogna nutrire speranza che questo accordo possa durare nel tempo". Lo ha detto la Premio Nobel per la Pace nel 2011, Leymah Gbowee, commentando l'intesa sulla tregua tra Israele e Hamas, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica.

"Sono felice che finalmente sia stato raggiunto un accordo tra il governo di Israele e Hamas perché i palestinesi ne avevano maledettamente bisogno - ha aggiunto -. Faccio parte dell'organizzazione di donne che hanno avuto il premio Nobel e siamo state le prime a definire quanto sta succedendo a Gaza come un genocidio".

"Oggi si è fatto un passo in avanti e spero che questo - ha concluso - porti anche ad una situazione che consenta ai palestinesi di ricostruire la propria vita".



