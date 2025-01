Maltempo, allerta rossa in Calabria e Sicilia

Ondata di maltempo con forti piogge e venti fino a tutto il weekend, in particolare al Sud. Risalgono però le temperature. Allerta rossa oggi in Sicilia e Calabria, arancione invece in Sardegna. Scuole chiuse oggi a Catanzaro, Lamezia e Reggio Calabria.

Secondo le previsioni di meteo.it il maltempo 'estremo' colpirà le isole maggiori e la Calabria già nelle prossime. E anche nel weekend le precipitazioni colpiranno principalmente il sud Italia, ma domenica anche il Nord.

Eolie isolate dal tardo pomeriggio di ieri per via di un graduale peggioramento delle condizioni meteomarine che dovrebbe raggiungere il loro apice tra un paio d'ore. L'unico mezzo, partito da Milazzo, alla volta di Vulcano, Lipari e Rinella (Salina) è stata la nave "Nerea" di Caronte&Tourist. Il mezzo, dopo aver rinunciato, nonostante vari tentativi, di approdare a Vulcano, a causa del mare in tempesta e delle raffiche di vento, ha avuto serie difficoltà a fermarsi nel porto di Sottomonastero, a Lipari.

Dopo una prima manovra, durante la quale ha toccato (lievissimi i danni) uno dei bracci dell'approdo aliscafi di Punta Scaliddi, la nave, con una seconda manovra, è riuscita ad attraccare, sempre tra grandi difficoltà, consentendo così lo sbarco di passeggeri (molti dei quali bloccati dalla sera prima a Milazzo) e mezzi. Ha proseguito, poi, per Salina. Per via dell'allerta rossa tutte le scuole dell'arcipelago (che comprende sette isole) sono rimaste chiuse con ordinanza sindacale.

Si fa un primo bilancio della nottata di pioggia che ha imperversato nel comprensorio turistico di Taormina. La polizia locale ha chiuso, al momento, la via Crocefisso, una delle principali strade per raggiungere dalla costa il centro storico della cittadina turistica, e sono in corso i lavori per sgomberare la via.

A Giardini Naxos, vigili urbani e Protezione civile stanno monitorando il fiume Alcantara che è molto ingrossato a seguito delle precipitazioni.Qui è stato fatto sgomberare per ragioni di sicurezza un uomo, probabilmente accampato da mesi sull'argine sinistro del corso d'acqua. Sono saltati in vari punti alcuni tombini.

Un forte temporale si è abbattuto nella notte sul Catanese, dove oggi vige l'allerta rossa. Le zone maggiormente colpite sono Catania, Palagonia e Riposto. Dalla mezzanotte i vigili del fuoco del comando provinciale hanno eseguito una decina di interventi per danni provocati dalla pioggia, servizi di assistenza e dissesti statici.

A Misterbianco hanno soccorso utilizzando un canotto il guidatore di un'auto rimasto bloccato all'interno della vettura a causa della strada allagata. A Caltanisetta il forte vento, che da questa notte non accenna a diminuire, ha causato la caduta di alberi e calcinacci.

Un forte vento a raffiche e la pioggia stanno colpendo anche Enna. Ci sono alberi caduti sulla 117 bis, la strada che da Enna va a Piazza Armerina e sulla statale 192, strada obbligatoria per chi dall'autostrada, da Catania deve raggiungere Enna. La situazione meteo, secondo le previsioni della protezione civile regionale, è destinata a peggiorare. Nel pomeriggio, infatti, su Enna è prevista una bomba d'acqua e un intensificarsi significativo del vento per questo è stato rivolto l'invito è ad evitare assolutamente di uscire da casa, allontanarsi da ponteggi o strutture instabili che potrebbero staccarsi provocando danni.

Maltempo in Sardegna, scuole chiuse in alcuni comuni

Piove in quasi tutta la Sardegna, ma per ora non si registrano situazioni di particolare disagio dovute alla forte ondata di maltempo prevista sull'Isola tra oggi e domenica: la Protezione civile ha infatti diffuso un'allerta con codice arancione. Sulla parte orientale sono attese precipitazioni a carattere torrenziale che potrebbero sfociare in nubifragi, con venti di burrasca sino a 100 km/h e mareggiate sulle coste esposte a est.

Secondo la rete pluviometrica regionale, per ora il picco maggiore si è avuto sul passo Genna Silana, nel comune di Urzulei, in Ogliastra, dove sono stati registrati oltre 68 millimetri di pioggia, ben oltre la media del periodo, mentre in altre zone del Nuorese non si è andati oltre i 40 millimetri, se non per poche eccezioni: Fonni e Villagrande Strisaili 39, Mamoiada 30, Tertenia 41.

Si tratta comunque di un buon apporto di acqua per i bacini del territorio che stanno soffrendo per la grave siccità di questi mesi. A causa della crisi idrica, da lunedì 27 gennaio l'erogazione dell'acqua avverrà solo a giorni alterni in 15 comuni del Nuorese, compreso il capoluogo barbaricino, dove è stato già dichiarato lo stato di calamità naturale.

L'allerta arancione ha spinto alcuni sindaci ad adottare alcune misure di protezione per la popolazione e il territorio. Il comune di Tortolì ha disposto l'attivazione del centro operativo comunale, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e la chiusura del guado del Rio Foddeddu. Lodovico Piras, sindaco di Girasole, ha optato per la chiusura della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per tutta la giornata di oggi, mentre il primo cittadino di Villaputzu, Sandro Porcu, ha chiuso il guado sul Flumendosa e il cimitero per le giornate di venerdì e sabato. Problemi nei collegamenti marittimi tra Sardegna e Corsica: interrotto, ancora una volta, il servizio della Moby Zaza da Golfo Aranci a Porto Vecchio a causa del forte vento.

Allerta meteo in Calabria, dalla notte pioggia e vento forte

Pioggia e vento forte sin dalle prime ore di oggi in Calabria nella giornata caratterizzata dall'allerta rossa diramata dalla Protezione civile per buona parte del territorio regionale, in particolare la zona centro meridionale. Previste precipitazioni intense e persistenti soprattutto nel reggino e del catanzarese ionico con rinforzo della ventilazione e mareggiate sulle coste. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia ma anche in altri centri come Lamezia Terme e Corigliano Rossano così come in moltissimi altri comuni della regione.

Rinviati diversi eventi previsti per oggi. Ai sindaci dei comuni interessati dall'allertamento, che hanno disposto la chiusura di parchi e aree pubbliche, é stato chiesto di attivare le fasi previste dal Sistema di allertamento regionale e più in generale dai propri piani di protezione civile comunale. Ai cittadini si consiglia di prestare la massima prudenza negli spostamenti e con particolare attenzione ai punti critici rappresentati dai sottopassi, ponti, attraversamenti fluviali e lungomari.

"Nonostante gran parte della Calabria sia sottoposta in queste ore a una significativa ondata di maltempo, caratterizzata soprattutto da piogge molto intense e forte vento, non si registrano al momento particolari criticità in tutto il territorio regionale. In alcuni Comuni del versante centro-jonico del cosentino e del catanzarese, è stato registrato il superamento della soglia 3 delle precipitazioni piovose, ma non sono stati riscontrati danni significativi ai territori colpiti". È quanto si legge in una nota diramata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria.

"Nella prima mattinata di oggi si è tenuta una riunione con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile per fare il punto della situazione - è detto nella nota - in cui è emerso che anche il corpo dei Vigili del Fuoco non ha ricevuto finora richieste di intervento in Calabria. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile è in costante contatto con tutte le Prefetture regionali ma al momento non si segnalano situazioni di particolare rischio. Ai cittadini si consiglia comunque di prestare la massima prudenza negli spostamenti, con particolare attenzione ai punti critici rappresentati dai sottopassi, ponti, attraversamenti fluviali e lungomari. Per quanto concerne le previsioni del pomeriggio, si attende la persistenza del maltempo e comunque a breve sarà diramato il quotidiano bollettino emesso da Arpacal. Al momento viene mantenuta la massima attenzione per tutta la giornata di oggi e fino a quando sarà necessario. L'evento in atto è comunque costantemente monitorato dalla Sala Operativa e dagli Uffici di Prossimità della Protezione Civile Regionale".

In Campania allerta meteo gialla per temporali

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica da temporali di livello Giallo, valido dalle 23.59 di oggi, fino alle 20 di domani.

Si prevedono, infatti, temporali anche intensi su tutta la Campania con un conseguente rischio idrogeologico localizzato (con possibili fenomeni come frane, esondazioni, allagamenti, caduta massi).

Contestualmente, la stessa Protezione Civile, considerate le valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo per vento forte con possibili raffiche e mare agitato con mareggiate fino alle 20 di domani.

La Protezione civile raccomanda ai Sindaci di tutta la Campania attivare i Centri Operativi Comunali e predisporre tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per mitigare i rischi connessi alle previsioni. Si evidenzia la necessità di monitorare il verde pubblico e la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

