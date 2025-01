Maltempo al Sud, Eolie isolate, esonda un torrente a Catania

La pioggia continua ad abbattersi sulla Sicilia e, seppure sia prevista una breve tregua, non si possono escludere peggioramenti nelle prossime ore, con possibili precipitazioni di forte intensità. La situazione più difficile si registra alle Eolie che sono isolate dal tardo pomeriggio di ieri per il crescente acuirsi delle condizioni meteomarine: nel tardo pomeriggio si sono levati venti fino a 60 km orari e tanti centri sono stati allagati, e di nuovo sommersi dall'acqua i materiali che in precedenza erano stati raccolti.



Le frazioni di Lipari sono in ginocchio. E anche il centro cittadino. Burrasca anche a Vulcano, nell'area dove si sta costruendo il porto. L'unico mezzo, partito da Milazzo per Vulcano, Lipari e Salina, dopo aver rinunciato, nonostante vari tentativi, ad approdare a Vulcano, a causa del mare in tempesta e delle raffiche di vento, ha avuto serie difficoltà a fermarsi nel porto di Lipari. Per via dell'allerta rossa tutte le scuole dell'arcipelago sono rimaste chiuse. Una violenta mareggiata ha colpito il lungomare di Catania distruggendo la 'mantellata', la parte in cemento calpestabile, del porticciolo di San Giovanni Li Cuti. Sulla città si è abbattuta anche una tromba d'aria. La zona è stata transennata.

Un forte temporale ha imperversato nella notte sul Catanese, dove oggi vige l'allerta rossa. Le zone maggiormente colpite sono Catania, Palagonia e Riposto. A Misterbianco hanno soccorso, utilizzando un canotto, il guidatore di un'auto bloccato nell' abitacolo a causa della strada allagata. E' inoltre esondato il torrente Annunziata a Randazzo. L'acqua ha invaso la via Pozzo e ci sono 15 persone isolate e si sta provvedendo a un piano di evacuazione. Nella notte la pioggia ha imperversato anche nel comprensorio turistico di Taormina. La polizia locale ha chiuso una delle principali strade per raggiungere dalla costa il centro storico della cittadina. A Giardini Naxos, vigili urbani e Protezione civile stanno monitorando il fiume Alcantara che è molto ingrossato a seguito delle precipitazioni. Qui è stato fatto sgomberare per ragioni di sicurezza un uomo, senza fissa dimora, probabilmente accampato da mesi sull'argine del corso d'acqua. Sono saltati in vari punti alcuni tombini.



Persiste il maltempo in Calabria con piogge molto intense e il forte vento, ci sono stati problemi alla linea ferroviaria nel cosentino. Anche per domani infatti la Protezione civile ha diffuso un'allerta arancione su tutto il territorio regionale e le scuole resteranno chiuse in molte città. Oggi l'allerta è rossa sulla fascia ionica meridionale e il reggino e arancione sulla fascia tirrenica e nel crotonese.



Anche in Sardegna la Protezione civile ha innalzato da arancione a rossa l'allerta meteo nella parte orientale dell'Isola, dal Sarrabus sino alla Bassa Gallura. I vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate per alberi e rami pericolanti, cornicioni, insegne e pali a rischio o caduti nel Cagliaritano. L'episodio più grave vicino alla statale 554, tra Quartu Sant'Elena e Quartucciu, dove il forte vento ha divelto una struttura in metallo che ha rischiato di finire sulla strada. Interventi della polizia locale anche lungo le strade di Cagliari per pali e rami caduti sulle auto, almeno cinque quelle già danneggiate. Ma il maltempo, da domani, interesserà anche Puglia e Basilicata, in particolare i relativi settori centro-meridionali e ionici con rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata infine allerta gialla su settori dell'Abruzzo e su Campania, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia.



Le previsioni del tempo indicano intanto un ulteriore peggioramento nelle isole maggiori e in Calabria già nelle prossime ore a causa del vortice tunisino che porterà pioggia e rischio di alluvioni. Anche nel weekend le precipitazioni colpiranno principalmente il Sud Italia, ma domenica anche il Nord. A causa del flusso caldo di Scirocco, anche la neve caduta in questi giorni fonderà e contribuirà alla piena dei fiumi.

Domani il maltempo si sposterà un po' a Nord, colpendo comunque ancora il Sud Italia. Domenica, infine, le piogge interesseranno ancora il meridione, ma il cielo sarà coperto anche al settentrione dove si prevedono deboli fenomeni sul Piemonte; al Centro piogge specie in Sardegna e sul versante tirrenico, mentre rovesci sparsi interesseranno ancora ovest Sicilia e settori ionici tra Calabria e Puglia.

Video Maltempo a Catania: auto sommersa dall'acqua, soccorsa dai pompieri

