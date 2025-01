La prossima settimana Consulta decide su referendum abrogativi

La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 20 gennaio, la Corte costituzionale deciderà sull'ammissibilità delle seguenti richieste di referendum abrogativo: "Legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione: abrogazione totale"; "Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana"; "Contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione"; "Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale"; "Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi"; "Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: abrogazione".



