Da Cri e Sheep Italia coperte fatte a mano ai senza dimora

Copere realizzate dai volontari di Sheep Italia e distribuite dai volontari della Croce Rossa Italiana alle persone senza dimora che affrontano notti gelide come quelle che si registrano in questi giorni di emergenza freddo. Sono coperte fatta a maglia o all'uncinetto ed è dal 2023 che Cri Sheep Italia collaborano per questa iniziativa.

Quest'anno 1284 coperte realizzate da tante mani, in Italia e all'estero, sono state inviate a 16 Comitati della Croce Rossa Italiana su tutto il territorio nazionale perché altre mani, quelle dei volontari delle Unità di Strada Cri, potessero consegnarle a chi ne ha bisogno visto che si occupano di assistere, tutto l'anno, le persone senza dimora.

Dallo scorso novembre, a Roma, Palermo, Modena, Rimini, Padova, Genova, Bresso, Torino, Susa, Napoli Firenze, Empoli, Milano i volontari Cri hanno anche consegnato loro le coperte donate da Sheep Italia. L'ultima distribuzione avverrà sabato 18 gennaio a Bagno a Ripoli (Fi).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA