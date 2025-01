Caso Visibilia, oggi prevista la decisione del gup su Santanchè

E' iniziata a Milano l'ultima udienza davanti alla gup Anna Magelli nella quale è prevista la prima decisione sul rinvio a giudizio o meno di Daniela Santanchè in uno dei vari procedimenti che coinvolgono la ministra del Turismo, quello sul falso in bilancio per il caso Visibilia. La senatrice di FdI non è presente in aula all'udienza preliminare, a cui non ha mai preso parte. Dopo l'ultimo intervento previsto di una difesa di uno degli imputati, la gup, salvo sorprese, entrerà in camera di consiglio e deciderà nel procedimento per false comunicazioni sociali nel quale figurano, oltre alla parlamentare, altri 19 imputati, tra cui tre società del gruppo editoriale Visibilia, fondato dalla parlamentare e imprenditrice che ha dismesso le cariche nel 2022. Su venti imputati, tra cui pure il compagno di Santanchè Dimitri Kunz e la sorella Fiorella Garnero, nelle scorse udienze i pm Marina Gravina e Luigi Luzi hanno ribadito la richiesta di processo per 17 posizioni, ministra compresa. Federico Celoria, ex consigliere di amministrazione, ha chiesto invece di patteggiare e due società, ossia Visibilia Editore ed Editrice, hanno concordato una sanzione amministrativa. Il 29 gennaio, poi, la Cassazione dovrà decidere sulla competenza tra Milano o Roma sul caso in cui Santanchè con altri risponde di truffa aggravata ai danni dell'Inps per la vicenda della cassa integrazione in Visibilia nel periodo Covid.

In più la ministra è anche indagata per bancarotta dopo il fallimento di Ki Group srl, società della galassia del bio-food un tempo guidata dalla senatrice. Liquidazione giudiziale che, a dicembre, ha riguardato anche Bioera, altra società del gruppo, e dunque anche in questo caso ci sono profili di bancarotta al vaglio.



